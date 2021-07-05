  أوكرانيا تجري مناورات عسكرية برية مع أمريكا وبولندا وليتوانيا

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قال الجيش الأوكراني اليوم الاثنين إن أوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا ستجري تدريبا عسكريا كبيرا في الجزء الغربي من أوكرانيا في النصف الثاني من يوليو الحالي وهو الجولة الثانية من مناورات عسكرية تضم كييف وشركاء أجانب خلال شهر.

وسيشارك في تدريبات «السيوف الثلاثة-2021» أكثر من 1200 جندي وما يزيد على 200 مركبة قتالية وستستمر من 17 إلى 30 يوليو الجاري في ساحة يافوريف للتدريب بمنطقة لفيف.

وقال الجيش الأوكراني في بيان: «يتيح (تدريب) السيوف الثلاثة-2021 ظروفا مواتية للتطوير والتنسيق الفعال مع وحدات الدول الشريكة ويرفع مستوى القدرات القتالية».

وفي الأسبوع الماضي، بدأت أوكرانيا والولايات المتحدة التدريب العسكري «نسيم البحر» في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا بمشاركة أكثر من 30 دولة رغم مطالبات روسيا بإلغاء المناورات.

وتأتي مناورات نسيم البحر 2021 بعد تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.