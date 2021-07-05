فرنسا تعلن احتمال الدخول في موجة رابعة من كورونا نهاية يوليو

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال، أنه من المحتمل اندلاع موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اعتبارا من نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك وفقا لتحذير وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

وقال «أتال» في تصريحات إذاعية، إنه في أقل من أسبوع، عاد الوباء للانتشار بسرعة كبيرة ولاسيما متحور «دلتا» المعدي بشكل خاص، والتي تثير القلق بشكل خاص، مضيفا أن الإصابات بالمتحور تتضاعف كل أسبوع تقريبا، حيث يوجد أكثر من 30% من حالات الإصابة بمتغير دلتا.

وردا على سؤال حول التطعيم الإجباري باللقاح لمقدمي الرعاية الصحية في فرنسا، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أن جعل التطعيم إلزاميا لمقدمي الرعاية يعد احتمالا جديا، موضحا أن الحكومة الفرنسية إذا تحركت نحو هذا التطعيم الاجباري فسيتعين تقديم مشروع قانون واذا تقرر ذلك فمن المحتمل أن يعرض نص مشروق القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية وذلك قبل نهاية يوليو الجاري.

وكانت هيئة الصحة العامة في فرنسا قد أعلنت أمس الأحد، أنه منذ بدء حملة التطعيم، تلقى 222ر549ر34 شخصا جرعة واحدة على الأقل (أي 2ر51% من إجمالي السكان) وأصبح لدى 131ر426ر24 الآن جدول تطعيم كامل (اي 2ر36% من السكان).

يذكر أنه تم تسجيل إصابة 2549 حالة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية أمس الأحد.