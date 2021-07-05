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"السيف" يشكر "عبدالعزيز بن تركي" لإطلاق مبادرة "برنامج فخر"

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"السيف" يشكر "عبدالعزيز بن تركي" لإطلاق مبادرة "برنامج فخر" "السيف" يشكر "عبدالعزيز بن تركي" لإطلاق مبادرة "برنامج فخر"

رفع عبدالرحمن بن سالم السيف، رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، شكره وتقديره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، لإطلاق الوزارة مبادرة "برنامج فخر"، الذي يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة، واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويين المحلي والدولي.

وقال "السيف" إن المبادرة تأتي استشعارًا من الأمير تركي الفيصل بأهمية دعم ذوي الإعاقة، وحرصًا منه على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتسخير كل الوسائل التي تساعد ذوي الإعاقة على تخطي المصاعب، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتهم، وتماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت إلى تحسين جودة الحياة لفئات المجتمع.

وأضاف "السيف" أن وزارة الرياضة أخذت بزمام المبادرة التي سيكون لها أثر على حياة ذوي الإعاقة واكتشاف مواهبهم، وصقل هواياتهم الرياضية، وتحفيزهم للمضي قدمًا نحو تحقيق نجاحات رياضية متميزة، ومنحهم الفرصة لإبراز ما لديهم من قدرات، إضافة إلى كون المبادرة تُسهم بشكل فعّال في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتساعدهم على التكيف مع الصعوبات التي يعانونها.

وأشاد بجهود الرشيدة لتطوير العمل الخيري في كل مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم، وحث الجهات وأفراد المجتمع على دعمهم وتقديم المساندة لهم، وتعزيز أطر التعاون بين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإنسانية نحو فئة عزيزة في المجتمع، وأن مثل تلك المبادرات البناءة من شأنها تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو ذوي الإعاقة التي ضمنت لهم جميع حقوقهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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