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"الصحة" تكشف عن طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من 12-18 سنة

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اللقاحات تعتبر أحد العناصر المساعدة لتطوير استجابة مناعة الجسم للسيطرة على المرض

كشفت وزارة الصحة عن طريقة التسجيل لأخذ لقاح كورونا للفئة العمرية من سن 12 إلى 18 سنة، حيث أجابت أنه من عمر 15 سنة وأقل يمكنه الحجز للقاح كتابع، بينما من عمر 15 إلى 18 سنة، يمكنه الحجز للقاح كتابع أو مستقل عبر تطبيق "صحتي".

وبينت أن اللقاحات تعتبر أحد العناصر المساعدة لتطوير استجابة مناعة الجسم للسيطرة على المرض -بإذن الله-، وذلك للحماية من الفيروسات بالسماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا، إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية كافة التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لتلك الفئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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