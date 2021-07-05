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«وحشتوني جدًا».. تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي ()

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«وحشتوني جدًا».. تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي (فيديو) «وحشتوني جدًا».. تسجيل صوتي للراحلة رجاء الجداوي ()

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حرص الفنان أكرم حسني على أحياء الذكرى الأولى على رحيل الفنانة رجاء الجداوي، حيث نشر تسجيل صوتي للراحلة تطلب منه جزءًا ثانيًا من مسلسل «ريح المدام»، والذي أعجب الجمهور خلال فترة عرضه.

ونشر أكرم حسني التسجيل الصوتي عبر «إنستجرام» وكتب: «انتي وحشتينا أكتر وحشنا ذوقك وشياكتك واهتمامك بكل اللي حواليكي، ربنا يرحمك يا حبيبتي».

ومن بين ما جاء في التسجيل الصوتي لرجاء الجداوي قولها لجمهورها: «وحشتوني جدًا».

مسلسل «ريح المدام» بطولة أحمد فهمي، ومي عمر، ورجاء الجداوي، وأكرم حسني، وإسلام إبراهيم، وآخرين.. المسلسل تأليف تامر إبراهيم وولاء شريف، وأخراج ماندو العدل.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، ولدت في 6 سبتمبر من عام 1934، وهى من مواليد محافظة الإسماعيلية، وتعود أصولها إلى ينبع في غربي الجزيرة العربية، من أب من أصل حجازي وأم من أصل نجدي، وانتقلت إلى القاهرة وهى في عمر الـ3 سنوات برفقة شقيقها الأصغر للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي تولت رعايتهما بعد طلاق والدتهما، وكان لها دور كبير في تربيتها.

المصرى اليوم

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