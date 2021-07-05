بينهم 5 براعم..تكريم حفظة القرآن الكريم كاملا بمحافظة الإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة الإسماعيلية حفل تكريم للفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالقاعة الرئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث قام اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحضور اللواء مجدي العناني السكرتير العام للمحافظة بتكريم البراعم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم والتي أقامتها ونظمتها مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية خلال شهر شعبان الماضي.

وشارك في المسابقة نحو ١١٧ مشاركا في ست مستويات لحفظ القرآن، وتتراوح أعمار المشاركين من ٤ سنوات حتى ٢٧ سنة، واستمرت المسابقة لمدة ٣ ايام تحت إشراف مديرية الاوقاف بالإسماعيلية.

وهنأ «بشارة» جميع الفائزين في المسابقة ووجه الشكر لأولياء أمورهم على دعمهم لأبنائهم وتوجيههم نحو حفظ القرآن والإشتراك في كافة الأنشطة بالمكتبة، الأمر الذي يسهم في تخريج نشأ مثقف واع ملم بأمور دينه وحياته، كما قدم الشكر لفريق عمل المكتبة تحت إشراف أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة ووجه بكل الدعم للأنشطة داخل المكتبة.

وقالت «أمل رجب» مدير مكتبة مصر العامة، أن مسابقة حفظ القرآن الكريم تقام سنويا بالمكتبة تحت رعاية محافظ الإسماعيلية، وتضم ٦ مستويات فاز بالمستوى الأول (حفظ القرآن كاملا) ٥ براعم وهم خديجة طارق فرج محمد ومنة رزق عبدالحميد مرزوق، وعمر محمد محمد عطية، وملك نادر السيد مصطفى، ومريم على عبدالخالق غانم.

وبالمستوي الثاني (ثلاثة أرباع القرآن الكريم) فازت سلمي محمود عوض معوض ومنة أحمد الحكيم وعبدالرحمن هاني عيد وسارة أحمد محمد ياؤد ومصطفي خالد النوبي خديوي ومحمد سيد حسن.

كما فاز بالمستوي الثالث (نصف القرآن) كلا من منة الله عادل محمد السيد وراندا نادر عبدالله محمد وعائشة طارق فرج محمد وعز الدين محمود شوقي ومعاذ جمعة مصطفي محمد.

وفاز بالمستوي الرابع (ربع القرآن الكريم) فاز كلا من محمد رامي محمد على ومحمد السيد اسماعيل على وتسبيح أحمد خميس صابر وجومانا محمد فوزي محمود ومريم منصور ابراهيم محمد.

كما فاز بالمستوي الخامس كلا من زياد احمد محمد جاد وأنس هاني عيد رمضان وجودي محمود عوض وندي محمد سليمان محمد وحكيم أحمد الحكيم.

وبالمستوي السادس (جزء عم) فاز كل من ميان ابراهيم محمد ابراهيم وابراهيم سيد حسن أحمد ومحمود حسن يوسف محمد وأنس عمرو يوتس محمد وآية طارق فرج محمد.

وقام المحافظ بتهنئة كل الفائزين وتسليمهم شهادة تقدير ومبلغ مالي لتحفيزهم على إستمرار النجاح وأشاد بجميع المشاركين وقرر تكريمهم لتشجيعهم على الإستمرار في المشاركة بالمسابقة حتي تحقيق الفوز.

يذكر أن عدد المشاركين في المسابقة بلغ ١١٧ مشارك وصلوا إلى ١٠٧ مشارك فاز منهم ٣١ متسابقا يمثلون مراحل عمرية مختلفة.