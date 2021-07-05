إجازة تحولت لمأساة.. مصرع طفلتين شقيقتين غرقا داخل حمام سباحة بالغردقة

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شهدت منطقة مبارك 7 شمال الغردقة حادثا مأساويا، حيث لقيت طفلتان شقيقتان (4 و6 سنوات) مصرعهما غرقا أثناء تواجدهما في حمام سباحة خاص بإحدى الفيلات.

تم انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالحادث، وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

وتبين من التحقيقات الأولية تلقي االلواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث، بغرق طفلتين شقيقتين كانتا تقضيان إجازتهما مع والدتهما في ضيافة خالهما، وهما نادين هاني عبدالعظيم، 6 سنوات، وشقيقتها رقية، 4 سنوات، من محافظة الفيوم.

تحرر محضر بالحادث وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

