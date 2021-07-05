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تنسيق مصري تونسي قبل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

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تنسيق مصري تونسي قبل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة تنسيق مصري تونسي قبل جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسي الدائم لدى الأمم المتحدة، بمقر بعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة في الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة في هذا الملف في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري ثمّن في هذا السياق الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري في هذا الملف.

المصرى اليوم

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