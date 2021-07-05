بيراميدز يبحث عن حل زمة غياب نجمي الفريق أمام الإنتاج .. وغموض موقف رمضان

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يبحث الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، بقيادة تاكيس جونياس، عن حل لأزمة غياب نجمي الفريق عن المباراة المقبلة امام الانتاج الحربي.

ويفتقد فريق بيراميدز، جهود الثنائي نبيل عماد «دونجا» لاعب الوسط، وإبراهيم عادل الجناح الأيسر للفريق، بسبب الإيقاف، في المباراة المقبلة امام الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل على ستاد السلام في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري العام.

ويستمر غياب نبيل دونجا المباراة الثانية على التوالي بعد طرده في لقاء الأهلي، بعدما غاب عن المواجهة الأخيرة أمام إنبي، فيما يغيب إبراهيم عادل عن اللقاء بسبب البطاقة الصفراء الثالثة التي حصل عليها أمام انبي بالأمس.

ويدرس تاكيس جونياس الدفع باللاعب اسلام عيسى منذ بداية اللقاء لحل ازمة غياب إبرايهم عادل، كما يفاضل بين الدفع بمحمود حمادة أو احمد توفيق في مركز لابع الوسط الدفاعي لتعويض غياب دونجا.

فيما لم يحسم موقف رمضان صبحى من المشاركة مع الفريق امام الانتاج الحربى حتى الان.