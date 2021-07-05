الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك اليوم

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أعلن الجيش اليمني عن تحقيق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأصدر المركز الإعلام للقوات المسلحة اليمنية بيانا، مساء الإثنين، جاء فيه: إن «قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، تحقق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي».

وأضاف البيان أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، وتدمير أربعة أطقم وإسقاط طائرة إيرانية مسيرة».

وتابع، أن «قوات الجيش مستمرة في دحر المليشيات الحوثية من آخر قرى مديرية الصومعة المحاذية لمركز مدينة البيضاء، بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية خلال معارك اليومين الماضيين أبرزها: الجماجم والشاردة وزنقل وجبل الأريلات وقرية المضاحي وآل دومان».

وأصبح تحرير مدينة البيضاء عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه هدفا للجيش اليمني والمقاومة الشعبية بعد تحرير مديرية الزاهر.