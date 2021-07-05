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برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية يجري 354 جراحة معقدة بنسبة نجاح 97 %

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برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية يجري 354 جراحة معقدة بنسبة نجاح 97 %

أجرى برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية التابع لمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب 354 عـملية جراحية معقدة لمرضى الشرايين الرئوية بنسبة نجاح تصل إلى 97 % مع انخفاض ضغط الشريان الرئوي للمرضى إلى المعدل الطبيعي بعد تلقي العلاج داخل البرنامج.

ويعد برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية برنامجًا وطنيًا صحيًا يعالج بصورة فعالة أمراض الشرايين الرئوية المعقدة، ويُسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المملكة العربية بتوفير علاج مـتكامـل لـلمصابـين.

ويعالج البرنامج كل المرضى الذين تم تشخيصهم وتحويلهم من قِبل مراكز أخرى داخل وخارج المملكة، وبلغت نسبتهم 78 % من مجموع المرضى الذين خضعوا للعلاج بالبرنامج.

يُشار إلى أن البرنامج أجرى في العام الماضي 23 عملية جراحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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