رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح المعرض السنوي لإعلام «تربية نوعية»

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افتتح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، يرافقه الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، المعرض السنوي لقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية، وذلك برعاية الدكتور أماني شاكر عميد الكلية بإشراف الدكتور داليا المصري رئيس قسم الإعلام التربوي.

جاء ذلك بحضور الدكتور نجلاء الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وتضمن المعرض إنتاج الطلاب المتعدد من أنواع الفنون الإذاعية والصحفية التلفزيونية، مجلات الحائط، مجلات ربع ساعة، الكاريكاتير، مجلات مجسمة، مجلة الطائرة .

من جانبه أشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال بالمنتجات الصحفية من المطبوعات المختلفة والصحف والنشرات، والتي تتناول العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش قضايا المجتمع، مشيرا إلى دعم إدارةالجامعة لكافة الأنشطة الطلابية .

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ إن المعرض تضمن العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدراتهم ومواهبهم بشكل فني رائع، مشيرا إلى أن الجامعة تهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد د. دسوقي اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين من الطلاب ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في المجالات المختلفة، مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد ومساهمته في حل مشاكل المجتمع .

ووجه رئيس الجامعة بضرورة تدريب الطلاب على الأعمال الصحفية المتنوعة واكتشاف المواهب الإعلامية، كما قدم الشكر للطلاب والقائمين على تنظيم المعرض.