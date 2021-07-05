مدرب دجلة: التعادل مع المقاصة أفضل من الخسارة

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أبدى محمد عبدالواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، رضاه عن تعادل فريقه مع مصر المقاصة.

وتعادل وادي دجلة مع مصر المقاصة، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد عبدالواحد، في تصريحات تلفزيونية :«نقطة التعادل لن تفيدنا كثيرًا، ولكنها أفضل من الخسارة، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب في جدول ترتيب الدوري».

وأضاف :«لم نظهر بأفضل مستوى لنا خلال أحداث الشوط الأول، حيث كان هناك تباعد في الخطوط، ولمن تداركنا الموقف سريعًا في الشوط الثاني، وأجرينا تغييرات هجومية، وأضاعنا أكثر من فرصة محققة».

وتابع :«هناك فترة توقف للدوري لمدة ثلاثة أسابيع نسعى خلالها لمعالجة الأخطاء، وسوف نخوض عدد من المباريات الودية، لتجهيز جميع اللاعبين للمباريات المقبلة».