خبيرة تغذية: 90% ممن يعانون من زيادة الوزن لديهم شهية عالية

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الجميع يريد الظهور في أبهى صوره، خاصة الشباب، معقبة: «مش عيب إني أخس عشان يكون شكلي حلو».

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن 90% ممن يعانون من زيادة الوزن لديهم شهية عالية، وباقي الحالات تعاني من ضعف الحرق أو مشكلات أخرى، معقبة: «البعض لا يستطيع السيطرة على شهيته في تناول الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية».

وأضافت أن تقليل الشهية يكون من خلال تناول 5 مليجرام من البسيلم، لأن هذا العشب يزيد الشعور بالعطش، ومع تناول المياه يزيد حجم البيسلم الذي يعتبر داخل المعدة، وبالتالي يقل ما يتناوله مريض من السمنة من الطعام.