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«أدى الخدمة العسكرية ولائق طبيا».. شروط يجب توافرها لشغل وظيفة مأذون ()

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«أدى الخدمة العسكرية ولائق طبيا».. شروط يجب توافرها لشغل وظيفة مأذون (فيديو) «أدى الخدمة العسكرية ولائق طبيا».. شروط يجب توافرها لشغل وظيفة مأذون ()

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قال النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن المجتمع يعاني من الزواج العرفي بشكل كبير.

وأضاف عبدالعزيز، خلال برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك مسميات كثيرة استجدت في الزواج.

وأكد أنه لا بد من وجود قانون يضبط مسائل الزواج، حيث أن بعض المأذونين كانوا يبتدعون ويلجأون لإجراءات أخرى في إتمام الزواج.

ولفت إلى أنه تم تحديث شروط من يعمل مأذون ومنها ألا يقل عمره عن 30 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي ودرس الشريعة الإسلامية، في إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تشترط دراسة الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.

واستطرد: «باقي الشروط أن يكون من تقدم لشغل منصب مأذون حسن السمعة ومحمود السيرة وأدى الخدمة العسكرية وألا يكون سبق الحكم عليه في قضايا مخلة بالشرف، وأن يكون لائقًا طبيًا».

وتابع: «التقديم لشغل وظيفة مأذون يكون في محكمة الأسرة.. والتصديق على تعيين مأذون يكون من وزير العدل شخصيًا».

المصرى اليوم

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