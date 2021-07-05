محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة

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ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لإجراء امتحانات الثانوية العامة ، والتي ستبدأ يوم 10 يوليو المقبل، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء مدحت عبد الرحيم مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكري.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف حملات التطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، بالإضافة إلي توافر المواد المطهرة، والكمامات الواقية، والقفازات بشكل يومي، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة على الطلاب .

وأشار المحافظ إلى أن إجمالى عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة هو ١٩ لجنة أساسية، وسيتم التنسيق بين مديرية الصحة ومديرية التعليم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام ، مع مراعاة وجود تباعد بين الطلاب ، موجها بتنظيم لجان للمرور على المدارس لمتابعة سير وانتظام اللجان خلال فترة الامتحانات .