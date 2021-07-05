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اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الإثنين، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى 2020 / 2021 م.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تحديد مجموع 230 درجة للقبول الصف الأول الثانوى العام، و210 درجات للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوى العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقا لدراسة الإحصاء التكراري، وحيث تم قبول 46% من الناجحين والبالغ عددهم 8677 من إجمالي 18994 ناجحا في امتحانات الدور الأول.

على جانب آخر، تم تحديد مجموع 240 للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات و230 درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات و225 تخصص معدات ثقيلة و220 باقي التخصصات.

كما حددت درجة 220 لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين و210 لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ماعدا التجميل 195 درجة والزخرفية الصناعية بنات 203 درجات.

وأشار عجلان إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية ماعدا بالمدارس التالية (تكنولوجيا المعلومات- الفنية التجارية المتقدمة- الفنية التجارية-الميكنة الزراعية) يمكن للطلاب الذين أتمو الشهاد ةالإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية.

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكن التقديم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.

محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية و ٢٣٠ درجة الحد الادني للقبول بالثانوي العام

محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية و ٢٣٠ درجة الحد الادني للقبول بالثانوي العام