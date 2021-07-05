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التعليم: قبول الطلاب ذوي الإعاقة المتعددة في مدارس 4 محافظات

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التعليم: قبول الطلاب ذوي الإعاقة المتعددة في مدارس 4 محافظات التعليم: قبول الطلاب ذوي الإعاقة المتعددة في مدارس 4 محافظات

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إمكانية استقبال الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة داخل محافظات «الإسكندرية- قنا- الدقهلية- الشرقية» وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2021/2022، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزارة أنه لمن يرغب في التقدم طبقًا للقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2019، عليه التوجه إلى إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية في المحافظات المعلن عنها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح قبول الطلاب المكفوفين في 10 مدارس جديدة بإدارة شرق مدينة نصر «مدرسة مصطفى كمال الابتدائية/الإعدادية، مدرسة هشام عزب الابتدائية/الإعدادية، مدرسة عبدالعزيز جاويش الابتدائية/الإعدادية»، وفي إدارة عين شمس التعليمية «مدرسة الأنصار الابتدائية»، وفي إدارة الساحل التعليمية «مدرسة عمر مكرم الابتدائية»، وفي إدارة الخليفة والمقطم «مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية، مدرسة المقطم تعليم أساسي»، وفي إدارة الوايلي «مدرسة طور سيناء الابتدائية»، وفي إدارة المطرية «مدرسة على ابن أبي طالب»، وفي إدارة الزيتون «مدرسة حمامات القبة»، مشيرة إلى أن هذه المدارس تستقبل أيضًا الأطفال ذوي الإعاقة البصرية أو التحويل من مدارس النور للمكفوفين.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تأهيل المدارس لاستقبال الطلاب كما سيتم تدريب العاملين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتي منها «المؤسسة التربوية للدمج بالقاهرة، جمعية الدمج لذوي الإعاقة لتنمية المجتمع بأسيوط»، دعم من صندوق عطاء.

المصرى اليوم

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