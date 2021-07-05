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يحافظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة بالدوري

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الزمالك يحافظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة بالدوري يحافظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة بالدوري

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بعد مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي في 27 مباراة خلال بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم حتى الآن، نجح الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة في 13 مباراة.

وجاءت المباريات التي حافظ فيها الفريق على شباكه نظيفة كالتالى:

بدأت اللقاءات التي حافظ فيها الزمالك على شباكه نظيفة بمباراة المقاولون العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري وفاز الفريق بهدفين نظيفين.. ثم لقاء سموحة في الجولة الثالثة وفاز الفريق بهدفين نظيفين، وفي الجولة السادسة فاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة السابعة، فاز الفريق على المصري بهدف نظيف.. وفي الجولة الثامنة فاز على الجونة بنفس النتيجة.. وفي الجولة التاسعة تعادل مع أسوان بدون أهداف .

وفي مباراة الاتحاد السكندري، التي أقيمت بالجولة رقم 12، حقق الفريق الفوز بهدفين نظيفين.. وفي الجولة 15 فاز على سيراميكا بهدفين نظيفين .

ثم جاءت مباراة الانتاج الحربي في الجولة رقم 16، وفاز الفريق بهدفين نظيفين.. ثم تعادل مع الجونة بدون أهداف في الجولة رقم 25.. ثم فاز على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة 26.. وأخيرا فاز على المقاصة بهدف نظيف في الجولة 27 للدوري.

المصرى اليوم

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