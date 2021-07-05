بث مباشر .. مشاهدة مباراة ايطاليا و اسبانيا في يورو 2020

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تنتظر جماهير كرة القدم في العالم مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب ايطاليا و منتخب اسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، في أحد المباريات الكلاسيكية في الألفية الجديدة والتي تشهد ندية كبيرة بين الغريمين وتحرص الجماهير على مشاهدتها في بث مباشر .

موعد مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

تلعب مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب إيطاليا على ستاد ويمبلي .

مشوار الفريقين في بطولة يورو 2020

تأهل منتخب إيطاليا كأول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وتغلب على النمسا في دور 16 كما فاز على بلجيكا في ربع نهائي البطولة .

أما منتخب اسبانيا فقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط وتغلب على سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا و التشكيل المتوقع.



ما هو موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020 ؟

موعد مباراة ايطاليا واسبانيا يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020 ؟

شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباريات يورو 2020 في المنطقة العربية على قناة beIN Sports HD 1 Max .

تشكيل إيطاليا

جيانلويجي دوناروما

إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي

ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا

لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا

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تشكيل اسبانيا

أوناي سيمون

إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا - جوردي ألبا

سيرجيو بوسكيتس - كوكي - بيدري

داني أولمو - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا