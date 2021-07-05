بث مباشر .. مشاهدة مباراة ايطاليا و اسبانيا في يورو 2020

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تنتظر جماهير كرة القدم في العالم مواجهة مثيرة تجمع بين منتخب ايطاليا و منتخب اسبانيا في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ، في أحد المباريات الكلاسيكية في الألفية الجديدة والتي تشهد ندية كبيرة بين الغريمين وتحرص الجماهير على مشاهدتها في بث مباشر .
موعد مباراة إيطاليا ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020
تلعب مباراة منتخب اسبانيا ومنتخب إيطاليا على ستاد ويمبلي .
مشوار الفريقين في بطولة يورو 2020
تأهل منتخب إيطاليا كأول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط وتغلب على النمسا في دور 16 كما فاز على بلجيكا في ربع نهائي البطولة .
أما منتخب اسبانيا فقد حصل على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط وتغلب على سويسرا في ربع النهائي بركلات الترجيح
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا و التشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020 ؟
موعد مباراة ايطاليا واسبانيا يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .
ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإسبانيا في يورو 2020 ؟
شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباريات يورو 2020 في المنطقة العربية على قناة beIN Sports HD 1 Max .
تشكيل إيطاليا
جيانلويجي دوناروما
إيمرسون - جيورجيو كيليني - ليوناردو بونوتشي - أليساندرو فلورينزي
ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا
لورينزو إنسيني - تشيرو إيموبيلي - فيديريكو كييزا
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تشكيل اسبانيا
أوناي سيمون
إيميريك لابورت - إريك جارسيا - سيزار آثبليكويتا - جوردي ألبا
سيرجيو بوسكيتس - كوكي - بيدري
داني أولمو - جيرارد مورينو - ألفارو موراتا