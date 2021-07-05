بعد تصريح «المهن التمثيلية».. مصدر: سحر كامل توفيت بعد عودتها من التصوير بساعات

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شُيع منذ قليل جثمان الفنانة سحر كامل، التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز الـ42 عاما.

وكشف مصدر لـ«المصري اليوم»، أن الفنانة الراحلة توفيت بعد عودتها صباح اليوم من تصوير أحد الأعمال الفنية، وعادت منه الساعة 5 صباح اليوم لمنزلها»، مضيفا: "العزاء سيكون غدا بمنزلها». وعن سبب الوفاة، أوضح المصدر: «لم يكون فيروس كورونا السبب لأنها عادت إلى بيتها منهكة ولم تشعر بأي أعراض لأي أمراض أو أزمات صحية». وتواصلت «المصري اليوم» مع نقيب المهن التمثيلية لمعرفة أسباب الوفاة ومكان الدفن، وقال أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريح مقتضب للجريدة: «لا نعرف من هي سحر كامل من الأساس ولا تمت للنقابة بأي صلة».

كانت الفنانة الراحلة قد عُرفت بدورها في فيلم «الناظر»، حيث جسدت دور زوجة «اللمبي»، وهو الفنان محمد سعد، واشتهرت بمقولة صاحبة «وأنا مالي يا لمبي»، وبدورها في فيلم «وش إجرام» مع الفنان محمد هنيدي، وقبلها مشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» بدور مع «هنيدي» أيضًا، كما لمعت بدورها في فيلم «حاحا وتفاحة».

يذكر أنها درست في كلية التجارة بجامعة عين شمس، وحكت الفنانة في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها عشقت التمثيل منذ مرحلة الطفولة، حيث إنها أدت أول أدوارها في مرحلة الثانوية العامة.

«سحر» بدأت مشوارها الفني بمشهد واحد، وهو ماتحدثت عنه في لقاء سابق معها في برنامج «صاحبة السعادة» إذا قالت: «كان أول دور لي في فيلم مع المخرج الكبير ناجي أنجلو والفنانة الكبيرة مديحة كامل، كنت في أولى ثانوي ووالدي ووالدتي رفضوا إني أمثل، أوهمتهم إن عندي انهيار عصبي حتى أضغط عليهم ليوافقوا على التمثيل، لحد ما أمي أقنعت بابا ووافق على مشاركتي في الفيلم، وفعلا شاركت فيه بمشهد واحد وكان ده أول فيلم أعمله تقريبا سنة 1979».

وأضافت سحر كامل خلال لقاءها السابق في «صاحب السعادة»: «جوزي طلقني قبل كده بسبب مشهد في فيلم (حاحا وتفاحة) بسبب مشهد كده اتخطفت فيه، فكان المشهد إن المخرج قال لها يللا أقلعي الكاميرا دايرة، وبالفعل صورنا المشهد ونطيت بقميص النوم من الشباك، وجوزي أول ما شاف المشهد ده في العرض الخاص رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات، ولجأنا بعد كده للمحلل ورجعنا لبعض تاني».

وشاركت الراحلة سحر كامل في قرابة 70 عملا، كان من بينها مسلسل «واكلينها والعة» في 2017، ومسلسل «أرض النفاق» 2018، مع شريف رمزى ومى سليم، وتغيبت عن العمل الفنى منذ 3 سنوات.