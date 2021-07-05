أخبار عاجلة

السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى -
العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟ -
شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري -
طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

عبير موسي: تونس تعيش تحت وطأة قمع الإخوان

Print
عبير موسي: تونس تعيش تحت وطأة قمع الإخوان عبير موسي: تونس تعيش تحت وطأة قمع الإخوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، أن تونس تعيش اليوم تحت وطأة القمع الحقيقي لحكم الإخوان.

وكشفت في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة ضد النائب الذي اعتدى عليها، معربة عن أسفها لعدم تحرك القضاء للبت في تلك القضايا.

أزمات تنظيم الإخوان تتصاعد في تركيا، على خلفية السعي التركي للمصالحة مع ، ومبادرة أنقرة بإيقاف أنشطة التنظيم المعادية للقاهرة.

وبحسب مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصادر مطلعة تحدثت عن خلاف كبير بين قيادات التنظيم من المقيمين في تركيا، بعد تعهد بعض القياديين باعتزال العمل السياسي تماما، مقابل السماح لهم بالبقاء على الأراضي التركية، وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».

وبحسب المصادر فقد قدم عدد من قيادات التنظيم طلبات إقامة جديدة في تركيا، مرفقة بشهادات تثبت اعتزالهم العمل السياسي، كما قدم البعض بالفعل استقالتهم من التنظيم، وتوقفوا عن دفع الاشتراكات للصناديق المالية التابعة له.

أكدت المصادر أن القيادات المستقيلة من التنظيم ستتجه للعمل المالي والاقتصادي بعيدا عن أي نشاط سياسي.

قيدت السلطات التركية تحركات قيادات تنظيم الإخوان، تزامنا مع انطلاق مباحثات تطبيع العلاقات مع مصر قبل أشهر، كما أوقفت نشاط إعلاميي التنظيم وطالبتهم بعدم التعرض لمصر، فهل اقتربت نهاية التنظيم؟.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر

مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر

دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك

دراسات مؤتمر «إعلام القاهرة»: نتفليكس تستقطب الشباب المصري.. والطلاب على فيسبوك

مصرع عامل بالمنيا صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان

مصرع عامل بالمنيا صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان