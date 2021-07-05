عبير موسي: تونس تعيش تحت وطأة قمع الإخوان

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اعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي عبير موسي، أن تونس تعيش اليوم تحت وطأة القمع الحقيقي لحكم الإخوان.

وكشفت في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد أن هناك أكثر من 6 قضايا مرفوعة ضد النائب الذي اعتدى عليها، معربة عن أسفها لعدم تحرك القضاء للبت في تلك القضايا.

أزمات تنظيم الإخوان تتصاعد في تركيا، على خلفية السعي التركي للمصالحة مع مصر، ومبادرة أنقرة بإيقاف أنشطة التنظيم المعادية للقاهرة.

وبحسب مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مصادر مطلعة تحدثت عن خلاف كبير بين قيادات التنظيم من المقيمين في تركيا، بعد تعهد بعض القياديين باعتزال العمل السياسي تماما، مقابل السماح لهم بالبقاء على الأراضي التركية، وفقا لما أوردته قناة «مداد نيوز».

وبحسب المصادر فقد قدم عدد من قيادات التنظيم طلبات إقامة جديدة في تركيا، مرفقة بشهادات تثبت اعتزالهم العمل السياسي، كما قدم البعض بالفعل استقالتهم من التنظيم، وتوقفوا عن دفع الاشتراكات للصناديق المالية التابعة له.

أكدت المصادر أن القيادات المستقيلة من التنظيم ستتجه للعمل المالي والاقتصادي بعيدا عن أي نشاط سياسي.

قيدت السلطات التركية تحركات قيادات تنظيم الإخوان، تزامنا مع انطلاق مباحثات تطبيع العلاقات مع مصر قبل أشهر، كما أوقفت نشاط إعلاميي التنظيم وطالبتهم بعدم التعرض لمصر، فهل اقتربت نهاية التنظيم؟.