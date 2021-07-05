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رئيس موريتانيا يهدد مستخدمي الإنترنت: من يروج الشائعات يلعب بالنار وسيندم

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رئيس موريتانيا يهدد مستخدمي الإنترنت: من يروج الشائعات يلعب بالنار وسيندم رئيس موريتانيا يهدد مستخدمي الإنترنت: من يروج الشائعات يلعب بالنار وسيندم

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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إن هناك من يحاول «زعزعة السكينة العامة» عبر ترويج الشائعات، ووصف من يقوم بذلك بأنه «كمن يلعب بالنار وسيندم».

وخلال زيارته إلى مدينة روصو جنوب موريتانيا حيث أشرف على تدشين جملة مشاريع، قال الغزواني إن «هناك بعض الأمور التي تؤثر على الأمن والتي من ضمنها الاستغلال السيئ للإنترنت».

وأضاف أن الإنترنت ثورة تكنولوجية و«أن استغلالها غير الإيجابى في زعزعة السكينة العامة والترويج للشائعات الكاذبة وتحريض فئات شعبنا بعضها على بعض ونشر الكراهية أمر غير مقبول».

وحذر الغزواني، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية، «من المساس بأمن الدولة أو المواطنين وممتلكاتهم وحوزتنا الترابية» وقال إنه «أمر لا مساومة فيه إطلاقا وهو شأن الجميع وهو قوام وجودنا».

وقالت الوكالة إن الغزواني طمأن الموريتانيين أن «هذا الأمر لن يكون وأن من تخوّل له نفسه القيام به كمن يلعب بالنار وسيندم».

وقال الغزواني إن السلطات المعنية «عاكفة في الوقت الحالي على تحسين نصوص قانونية كفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة الهدامة، مؤكدا أنه مع ذلك لن يكون هناك أي مساس بالحريات العامة المكفولة دستوريا بل على العكس من ذلك سيتم تعزيزها وصونها».

وشدد على ضرورة تعاون المواطنين مع قوات الأمن «من أجل تضافر الجهود لضمان أمن بلادنا واستقرارها».

المصرى اليوم

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