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زيزو وطارق حامد.. الأكثر مشاركة مع في الدوري

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زيزو وطارق حامد.. الأكثر مشاركة مع الزمالك في الدوري زيزو وطارق حامد.. الأكثر مشاركة مع في الدوري

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يتصدر أحمد سيد زيزو وطارق حامد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة مع الفريق في بطولة الدوري الممتاز، حتى الآن، بعد 27 مباراة في البطولة، من حيث عدد المباريات والدقائق.

فقد لعب زيزو مع الفريق 26 مباراة بواقع 2107 دقائق، وأحرز 6 أهداف في مرمى كل من: الاتحاد السكندري والبنك الأهلي والمصري وأسوان (هدفين) والمقاصة .

بينما لعب طارق حامد 25 مباراة بواقع 2144 دقيقة.. وأحرز مع الفريق هدفا وحيدا في الدقيقة 42 بمرمى سموحة، في المباراة التي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم 6 مايو الماضي.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية لمدة 11 يوما، بعد تأجيل مباراة غزل المحلة والتي تقرر أن تقام يوم 3 أغسطس المقبل في إطار الجولة رقم 28 من منافسات بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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