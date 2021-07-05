على طريقة فايلر.. ارسوف يرحل عن الأهلي بسبب زوجته

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قرر المدرب الصربي ديجان ارسوف ترك مهمته كمدير فني للفريق الأول بنادي الأهلي بنغازي الليبي بسبب ظروف خاصة وذلك بسبب ما قالت الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير صحفية أن ديجان قرر ترك ليبيا والعودة إلى وطنه من أجل العناية بزوجته التي تعاني من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة.

وتمكن ديجان ارسوف من قيادة الأهلي بنغازي إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالدوري الليبي بعدما جمع 44 نقطة من 16 مباراة لعبها، كما خاض منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويمتلك الصربي ديجان ارسوف عدة تجارب مميزة كان أبرزها مع منتخب بلاده للشباب ويعتمد على التطوير البدني والالتزام بالجوانب الخططية الدفاعية.