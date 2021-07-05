أخبار عاجلة

السيول والأمطار تعزلها... 3 سنوات لم تشفع بإنهاء "عبّارة قرية" الأفاقمة -
الفرح انقلب مأتماً.. شاهد لحظة وفاة عريس قبل زفافه بأيام -
تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد -
أفغانستان .. "طالبان" تحاصر عاصمة إقليم غزنة وتستولي على منازل المدنيين -
"تعليم الأفلاج".. 14 قسماً و5 مدارس محصنون بنسبة 100% -
الدفاع الروسية تظهر لقطات تزويد قاذفات تو-160 الاستراتيجية جوا -
بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى -
العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟ -
شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري -
طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

على طريقة فايلر.. ارسوف يرحل عن الأهلي بسبب زوجته

Print
على طريقة فايلر.. ارسوف يرحل عن الأهلي بسبب زوجته على طريقة فايلر.. ارسوف يرحل عن الأهلي بسبب زوجته

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر المدرب الصربي ديجان ارسوف ترك مهمته كمدير فني للفريق الأول بنادي الأهلي بنغازي الليبي بسبب ظروف خاصة وذلك بسبب ما قالت الحسابات الرسمية للنادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير صحفية أن ديجان قرر ترك ليبيا والعودة إلى وطنه من أجل العناية بزوجته التي تعاني من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة.

وتمكن ديجان ارسوف من قيادة الأهلي بنغازي إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالدوري الليبي بعدما جمع 44 نقطة من 16 مباراة لعبها، كما خاض منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويمتلك الصربي ديجان ارسوف عدة تجارب مميزة كان أبرزها مع منتخب بلاده للشباب ويعتمد على التطوير البدني والالتزام بالجوانب الخططية الدفاعية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟

العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية