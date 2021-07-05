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لإدارته بدون ترخيص.. غلق مركز علاج طبيعي بمركز طنطا بالغربية

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لإدارته بدون ترخيص.. غلق مركز علاج طبيعي بمركز طنطا بالغربية لإدارته بدون ترخيص.. غلق مركز علاج طبيعي بمركز طنطا بالغربية

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قرر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاثنين، غلق مركز علاج طبيعي بمركز طنطا لتشغيله وإدارته بدون ترخيص، والتحفظ على أدوية مهربة غير مصرح بها من وزارة الصحة.

تلقى وكيل الوزارة تقريرا يتضمن تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور حامد محمود، والدكتور خالد اصيل مدير إدارة الصيدلة، لفحص الشكاوى المقدمة ضد المركز.

وأشار التقرير إلى أن المركز يعمل بدون تراخيص، وبدون قرار بمزاولة المهنة، إلى جانب العثور على كميات كبيرة من الأدوية يقوم صاحب المركز بالاتجار فيها.

وشنت اللجنة المشكلة من العلاج الحر بقيادة الدكتور بيشوي سامي، حملة مكبرة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، الدكتور أسامة سعيد مفتش الصيدلة، والدكتور أحمد شاهين مفتش الصيدلة.

وأسفرت عن ضبط أحد المراكز الطبية غير المرخصة للعلاج الطبيعي والأمراض الجلدية، وتم تحرير محضر، وجارٍ استكمال إجراءات الغلق، كما تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة، وعمل محضر، وتحريز هذه الأدوية.

المصرى اليوم

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