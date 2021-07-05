مكرم تثمن جهود وزير العدل في إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA

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تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بخالص الشكر للمستشار عمر مروان وزير العدل، لسرعة استجابة سيادته لطلب وزيرة الهجرة إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، التي تتطلبها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين.

كما أشادت السفيرة نبيلة مكرم بتوجيهات وزير العدل بالتيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

كانت وزيرة الهجرة تقدمت بالتعازي لأسر المواطنين المتوفين في حرائق الغابات في إحدى القرى القبرصية وإعلان الجهات القبرصية المعنية بوفاة ٤ مواطنين مصريين كانوا يعملون في قبرص.

وصرحت الوزيرة بأنه جارٍ تنسيق الجهود مع الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن دائرة قرية الناصرية التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا التي ينتمي إليها المواطنون المصريون الأربعة ضحايا الحادث، وذلك للعمل على البيانات المطلوبة لإنهاء كافة إجراءات عودة الجثامين في أسرع وقت ممكن، وفق متطلبات السلطات القبرصية، ويتم ذلك من خلال تواصل مستمر مع أهالي الضحايا لتوفير المعلومات المطلوبة عن ذويهم للمساعدة في التعرف على هوياتهم.

وكانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، وفقا لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية، بعد ورود معلومات لديها تفيد بوفاة 4 مصريين كانوا يعملون في قبرص نتيجة للحرائق التي اندلعت في عدد من القرى هناك، وقد أجرى السفير عمرو حمزة، السفير المصري في قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه يتواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.