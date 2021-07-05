رئيس «إسنا» يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بقرية الشغب

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تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بمجلس قروى الشغب، ضمن مبادرة "حياة كريمة" ضمن المشروع الرئاسي لتطوير الريف المصرى بقرى المركز.

بدأت الجولة بتفقد الاعمال الجارية بإنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى الشغب والجاري العمل به على قدم وساق لتقديم أكثر من 7 خدمات مختلفة للمواطنين، كما تم تفقد أعمال إنشاء مركز شباب المعلا والذي سيضم مبنى إداري مكون من طابقين وملاعب بأبعاد قانونية، كما تفقد انشاء جناح جديد بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بالشغب.

وفي السياق ذاته تم تفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بمجلس قروى توماس وعافية والجاري العمل به وبلغت نسبة تنفيذ الاعمال 20%.