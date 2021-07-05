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سفير الهند: دعمنا بـ30 طن مستلزمات طبية في موجة كورونا الثانية

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سفير الهند: السيسي دعمنا بـ30 طن مستلزمات طبية في موجة كورونا الثانية سفير الهند: دعمنا بـ30 طن مستلزمات طبية في موجة كورونا الثانية

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قال السفير أجيت جوبتيه، السفير الهندي بالقاهرة، إن الرئيس عبدالفتاح ، حريص على زيارة الهند في مناسبات عديدة، إلى جانب مقابلته رئيس الوزراء الهندي في أكثر من محفل دولي، إلا أن هذه الزيارات تباطأت بسبب جائحة المستجد «كوفيد19»، متمنيًا أن تعود تلك الزيارات في القريب العاجل، موضحًا أنه كان هناك تبادلا لزيارات رفيعة المستوى بين البلدين في فترة الثمانينيات، كما أن فترة التسعينيات تميزت بتبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين.

وأضاف «جوبتيه»، خلال حواره على شاشة «إم بي سي »، أنه يتمنى استمرار العلاقات الاستثمارية للهند في مصر، وأن تزداد قوة وتوسعًا، فمصر تأتِ في المرتبة السابعة، ضمن أكبر الدول في التجارة مع الهند، وهناك عدد كبير من الشركات الهندية التي استثمرت في مصر على مدار العقود الثلاثة الماضية، وسنعمل جاهدون على جذب استثمارات أكبر من الهند إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار السفير الهندي بالقاهرة، إلى أن الهند تقدر الدور الذي تلعبه مصر في مكافحة الإرهاب والحد من انتشاره، وهذا تدعمه الهند أيضًا، لافتا إلى أن هناك لجنة دفاع مشتركة تم إنشاؤها عام 2006، وبرامج تدريبات مشتركة بالطائرات والسفن بين الهند ومصر، وخلال الأيام الماضية كانت هناك زيارة لقطع الأسطول الهندي الحديثة لميناء الإسكندرية، وتم استقبالها استقبالا حارا، لتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية المصرية؛ لتحسين القدرة على العمل المشترك.

وأوضح أن مصر اتخذت سياسة عملية في مواجهة كورونا، ولم تلجأ إلى الإغلاق التام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر والهند كانتا حضارتين قديمتين عظيمتين، على الرغم من بُعد المسافة بين البلدين، وكان هناك علاقات بحرية وتواصلًا بحريًا بين ميناxي الإسكندرية وكنكتا، ويعود تاريخ العلاقات بين البلدين لسنة 250 قبل الميلاد واستمرت هذه العلاقات التجارية وحركة السفن بينهما إيابًا وذهابًا.

وأشار السفير الهندي في القاهرة، إلى أنه مع بداية الموجه الثانية لكورونا في الهند، قام الرئيس السيسي، بتقديم التعازي لشعب الهند وحكومته، وأرسل 3 طائرات محملة بالمستلزمات الطبية، بلغت حمولاتها 30 طنا، كما أن الهند وقعت اتفاقية مع أكبر شركات الدواء في مصر «إيفا فارما» لتوريد 300 ألف جرعة من عقار «ريمديسيفير»، وتم توريدها قبل الموعد المحدد.

المصرى اليوم

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