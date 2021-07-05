«الزراعة» تنجح في ضبط 444 ألف عبوة مبيدات مخالفة لشروط التداول

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كشف تقرير رسمي اصدرته لجنة مبيدات الافات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أعمال الرقابة على المبيدات خلال شهر يونيو 2021 والذي يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات موضحا إنه تم ضبط عدد 444 ألفا و940 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 222.470 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم).

وأوضح التقرير إن عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1338 محل منها 840 محل مرخص، 354 محل غير مرخص، 144 محل تحت الترخيص مشيرا إلى إنه تم تحرير عدد 54 محضر للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

ووفقا للتقرير حققت مضبوطات شهر يونيو الماضي زيادة كبيرة مقارنة بالشهر السابق وهو شهر مايو الماضي حيث تم تم ضبط عدد 24 ألفا و422عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 12.211 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم)، بينما بلغ عدد مرات المرور على محلات الإتجار في المبيدات وهي: 1197 محل منها 809 محل مرخص، 274 محل غير مرخص، 114 محل تحت الترخيص حيث تم تحرير عدد 25 محضر للعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» إنه تم تنفيذ عدد 20 برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات للتوعية بالإستخدام الآمن للمبيدات للكشف عن المبيدات والمنتجات المغشوشة لحماية الإنتاج الزراعي، إستفاد منها عدد 1000 متدربا في 17 محافظة، بما يضمن رفع كفاءة المتدربين على التوصيات الفنية اللازمة للممارسات الجيدة خلال مراحل تداول المبيدات.

واضاف «عبدالمجيد» إن اللجنة توافق على تداول وتسجيل المبيدات ويتم طرحها في الأسواق، وذلك وفقا للمعايير الدولية والمصرية لتسجيل وتداول المبيدات، مشيرا إلى أن مرجعيات تسجيل المبيدات تعتمد على معايير الإتحاد الأوروبي ووكالة البيئة الأمريكية فضلا عن المعايير المصرية لتداول المبيدات.