★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستبحث عن ذريعة لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، بالرغم من إدراك من يصوغون التوصيات للإدارة في واشنطن لعدم جدوى تلك السياسة.

وقال ريابكوف، في مقابلة مع مجلة «الحياة الدولية»: «إنهم لا يستطيعون التخلي عنها [سياسة العقوبات]، على الرغم من إدراكهم لعدم جدواها. سوف يبحثون عن الأسباب وأي ذريعة للقيام بشيء آخر من هذا القبيل».

وأضاف بقوله: «عدم جدوى هذه السياسة وانعدام معناها يتضح بشكل متزايد حتى بالنسبة لأولئك الذين يصوغون التوصيات بشأن المسار الرسمي في الاتجاه الروسي الذي يجب أن تتبعه الإدارة في واشنطن».

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن الكرملين على علم بالعقوبات الأمريكية المرتقبة ضد روسيا ويدرس الخيارات.