أخبار عاجلة

رئيس «الوقود النووى»: لن يتم الاكتفاء بإنشاء مشروع محطة الضبعة فقط -
محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور) -
مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر -
جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج -
جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك -
حياته كُلها شقاء ولا أحد يرعاه.. حكاية عم عيسى من أشهر مبيض فى عابدين لتأجير السلالم -
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية -
طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة -
«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري -
تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المستشفى الجامعي بأسوان تجري العديد من العمليات الجراحية الناجحة

Print
المستشفى الجامعي بأسوان تجري العديد من العمليات الجراحية الناجحة المستشفى الجامعي بأسوان تجري العديد من العمليات الجراحية الناجحة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى الجامعي بأسوان أجرى العديد من العمليات الجراحية الدقيقية، وذلك من خلال نخبة متخصصة في مختلف أقسام المستشفى الجامعي من أساتذة واستشارين لخدمة مرضى محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأجرى فريق طبي متخصص بقسم جراحة القلب والصدر جامعة أسوان عملية جراحية استكشاف للصدر واستئصال الفص العلوي من الرئه اليمنى للمريض محمود محمد ابراهيم الذي يبلغ من العمر ٥٦ عاما من محافظة الأقصر مركز إسنا.

وأضاف الدكتورأشرف معبد المديرالتنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه المريض كان يعاني من تكيسات على الرئة اليمنى ويعد هذا استكمالا لنجاحات قسم جراحة القلب و الصدر حيث تم إجراء عملية جراحية الأسبوع قبل الماضي كانت تعاني من شلل بالنصف الأيمن للحجاب الحاجز ويؤثر على وظائف التنفس وتم إجراء عملية إصلاح للحجاب الحاجز وعاد لوضعه الطبيعي، وذلك بخلاف استقبال حالات الطوارئ والحودات مع إجراء العمليات اللازمة لها والعمل علي تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لمرضي المستشفي الجامعي بأسوان .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

بيلاروسيا تتصدر منافسات سباحة تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي بأكاديمية النقل البحرى

العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟

العثور على حطام سفينة غرقت قبل قرون.. ما قصتها؟

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

شريف يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المصري

طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

طلب إحاطة حول دور صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية