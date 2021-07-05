المستشفى الجامعي بأسوان تجري العديد من العمليات الجراحية الناجحة

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قال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفى الجامعي بأسوان أجرى العديد من العمليات الجراحية الدقيقية، وذلك من خلال نخبة متخصصة في مختلف أقسام المستشفى الجامعي من أساتذة واستشارين لخدمة مرضى محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأجرى فريق طبي متخصص بقسم جراحة القلب والصدر جامعة أسوان عملية جراحية استكشاف للصدر واستئصال الفص العلوي من الرئه اليمنى للمريض محمود محمد ابراهيم الذي يبلغ من العمر ٥٦ عاما من محافظة الأقصر مركز إسنا.

وأضاف الدكتورأشرف معبد المديرالتنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أنه المريض كان يعاني من تكيسات على الرئة اليمنى ويعد هذا استكمالا لنجاحات قسم جراحة القلب و الصدر حيث تم إجراء عملية جراحية الأسبوع قبل الماضي كانت تعاني من شلل بالنصف الأيمن للحجاب الحاجز ويؤثر على وظائف التنفس وتم إجراء عملية إصلاح للحجاب الحاجز وعاد لوضعه الطبيعي، وذلك بخلاف استقبال حالات الطوارئ والحودات مع إجراء العمليات اللازمة لها والعمل علي تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لمرضي المستشفي الجامعي بأسوان .