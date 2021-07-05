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قناة الأهلي: فريقنا زعله وحش أوي ..

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قناة الأهلي: فريقنا زعله وحش أوي .. فيديو قناة الأهلي: فريقنا زعله وحش أوي ..

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قال أمير هشام مقدم برنامج «التريند» على قناة النادي الأهلي أن الفريق الأول قدم مباراة كبيرة ورائعة أمام منافسه سموحة في الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: «الأهلي زعله وحش أوي» وواصل حديثه «الأهلي قدم مباراة رائعة من حيث النتيجة والأداء وذلك بعد اللوم المحمود من الجماهير عقب التعادل أمام بيراميدز 2-2».

وأكمل «العودة والفوز بهذه النتيجة دليل على شخصية الأهلي وقوته خاصة بعد أن سجل 3 أهداف في 5 دقائق».

وكان الأهلي قد حقق فوزاً عريضاً على مضيفه سموحة بأربعة أهداف دون رد ليحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.

المصرى اليوم

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