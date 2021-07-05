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قرار رسمي بترميم برج طوخ المائل حفاظا على الأرواح

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قرار رسمي بترميم برج طوخ المائل حفاظا على الأرواح قرار رسمي بترميم برج طوخ المائل حفاظا على الأرواح

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أنهت لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بمجلس مدينة طوخ تقريرها بشان البرج المائل بالمدينة، الذي حرر مواطن محضرا بأنه مائل على منزله ويسبب خطورة عليه وأسرته، وأوصي التقرير بترميم البرج لتفادي الخطورة.

قال أحمد الوزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، أن العقار محل الشكوى مقام من بدروم وأرضي، بالإضافة إلى ١٣ دور علوي وصادر له ترخيص رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٥م وترخيص رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٧م بإنشاء بدروم وأرضي وعشرة أدوار متكررة وغرف خدمات.

أضاف أن الأدوار من الحادي عشر العلوي إلى غرف الخدمات بالرابع عشر العلوي مخالفة ومحرر لها إجراءات ومقدم عنها طلب تصالح وفي انتظار رأي اللجنة الفنية.

أشار "الوزيري"، أنه تم عرض الموضوع على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعمال شؤونها بصورة عاجلة، وبعد صدور قرار اللجنة سيتم عمل الإجراءات في ضوء أن اللجنة قررت التوصية بترميم البرج، مشيرا أنه تم مخاطبة مركز الشرطة لفرض حراسة لحين الحصول على الترخيص اللازم.

بداية الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا بتضرر طبيب أسنان من تصدع منزله بسبب ميل برج مكون من 13 طابق مقام حديثا مما تسبب في تضرر منزله وظهور تشققات داخله.

وأوضح الطبيب المتضرر، أن برج طوخ المائل المكون من 15 دورا بحساب الطابق الأرضي والبدروم يوجد به فارق واضح حوالي ٤٠ سنتيمتر بين البرج ومنزله، وقد أرسل أكثر من شكوى أثناء إقامة الأعمال الإنشائية للبرج منذ ٣ سنوات ولكن لم تلقى الإدارة الهندسية بطوخ لها اهتماما إلا ان البرج مال على منزله وتضرر أكثر، وأصبحت حياته مهددة هو وأسرته

المصرى اليوم

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