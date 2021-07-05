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«المحامين»: النقيب العام يوافق على طلبات «فرعية المنيا»

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«المحامين»: النقيب العام يوافق على طلبات «فرعية المنيا» «المحامين»: النقيب العام يوافق على طلبات «فرعية المنيا»

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أعلنت نقابة المحامين، عن استقبال رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الإثنين، بمكتبه بالنقابة العامة، لمجلس نقابة محامين المنيا، برئاسة علاء حسن، نقيب الفرعية، وحضور محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة.

وقال الكسار، في تصريحات صحفية، أن اللقاء شهد تقديم أعضاء المجلس الفرعي، لبعض طلبات أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، للنقيب العام الذي وافق عليها بدوره، وكذلك طلب النقابة الفرعية بتجديد وفرش استراحات المحامين بكافة الجزئيات، وتجهيزها بما يلزم لها، لتكون لائقة بالزملاء، وذلك بعد عرض المقايسات على سيادته.

من جانبه اكد الأستاذ علاء حسن، أن «عطية» دائم الدعم لجميع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، ويسعى بشكل مستمر للارتقاء بمهنة المحاماة، حاملا إليه شكر وتحيات كافة محامي المنيا.

المصرى اليوم

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