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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و103 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و103 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و103 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل حالة وفاة و103 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وجود 6 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 12 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 523,223 بينهم 375,933 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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