★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة الدكتور المستشار مجدي سلامه دياب، الاثنين، بالسجن 6 سنوات علي سائق لاتهامه بانشاء حساب علي "فيسبوك" والتحرش بطفلة وطلب معاشرتها جنسيا والحصول علي مبالغ مالية من والدها.

وتبين من تفاصيل القضية التي تحمل رقم 16255 جنايات ثان الغردقة، أن المتهم يعمل سائقا وأنشأ حسابا على "فيسبوك" باسم مستعار، واستدرج طفلة من خلاله مستخدما اسما مستعارا بصفته إحدى صديقاتها حتي حصل علي صور شخصية لها ولمواطن عفتها ثم طالبها بمعاشرتها جنسيا نظير عدم إفشاء الصور.

وأخبرت المجني عليها والدها بالواقعة الذي تواصل مع المتهم علي هاتفه الشخصي لاستجدائه لعدم إفشاء الصور، فهدده وطالبه بدفع مبلغ مالي، وقدم والد الطفلة المجني عليها بلاغا لقسم ثان الغردقة التي أكدت صحة البلاغ وتم إحالته للنيابة.

وقرر المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، مخاطبة شركة المحمول للاستعلام عن بيانات مالك الخط والموقع الجغرافي ومضمون المكالمات الصادرة والواردة منه خلال فترة حدوث الواقعة.

وقررت النيابة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات حيث أسندت للمتهم عدة تهم بأنه أنشأ حسابا على "فيسبوك" وسجل ونقل عن طريق جهاز إلكتروني محادثات جرت عبر شبكة الإنترنت في مكان خاص وحصل علي صور المجني عليها وتحرش جنسيا بطفلة بإيحاءات وتلميحات جنسية وإباحية بالقول عبر وسائل الاتصال بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وشرع بالحصول علي أموال من والد المجني عليها من خلال التهديد بصور المجني عليها، وأن المتهم اعتدى علي المبادي والقيم الأسرية في المجتمع المصري وتعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصال وأنشا حسابا بغرض استخدامه في ارتكاب جريمة.