«انتخابات الأطباء»: 51 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن و40 تحت السن

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أعلنت اللجنة العامة لانتخابات نقابة الأطباء للعامة والفرعيات، عن تقدم 51 مرشح لعضوية مجلس نقابة فرعية فوق السن، و40 آخرين للعضوية تحت السن، في انتخابات التجديد النصفى للنقابة، والتي تجرى 8 أكتوبر.

وقالت النقابة، في بيان صحفي الاثنين: «تقدم 35 مرشحا فوق السن، و26 مرشحا تحت السن، لعضوية مجلس النقابة العامة، ولقطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، ولقطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن».

وأضاف البيان: «ترشح على شرق الدلتا 6 فوق السن، وشمال وجه قبلي 10 مرشحين أقل من 15 سنة، ومرشحين فوق السن، لجنوب وجه قبلي».

وأوضح بيان النقابة أنه سيتم فتح باب الطعون من 10 يوليو إلى 14 يوليو وإعلان أسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو المقبل ثم فتح باب التنازلات من 26 يوليو حتى 30 يوليو وإعلان القائمة النهائية 10 أغسطس على أن تجرى الانتخابات 8 أكتوبر المقبل».