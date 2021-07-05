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عمرو أدهم يكشف كواليس نجاح فى شكوى باتشيكو

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عمرو أدهم يكشف كواليس نجاح الزمالك فى شكوى باتشيكو عمرو أدهم يكشف كواليس نجاح فى شكوى باتشيكو

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أكد عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي أن جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق طالب الفيفا بمبلغ مليون و٧٠٠ ألف يورو في القضية التي رفعها ضد نادي الزمالك كما طالب مساعداه بمبلغ ٣٢٠ ألف يورو، وهو ما يعني أن إجمالي المديونية على الزمالك يقدر ب ٢ مليون يورو وفقا لعقودهم ( ما يعادل ٢ مليون و٥٠٠ ألف دولار من إجمالي المديونية للزمالك).

وأضاف أنه تم تخفيض المبلغ إلى مليون و٥٠٠ ألف يورو أي ٧٥% من المديونية ( ما يعادل ٢ مليون دولار تخفيض من إجمالي مديونية القضايا).

وتابع، وأصبح المبلغ المطلوب ٤٥٠ ألف يورو فقط لباتشيكو منهم ٢٥٠ الف يورو مستحقات متاخرة، ومبلغ ٤٠ ألف يورو لكل مدرب، أي مبلغ ٨٠ الف يورو للاثنين المساعدين.
وقامت اللجنة الجديدة برئاسة حسين لبيب باتخاذ إجراءات لحفظ حقوق النادي، وقال عمرو أدهم: «تم تكليفي بالرد على تلك الشكوى في آخر لحظة قبل إصدار القرار، وبالفعل تم تقديم مذكرة قانونية، والتواصل مع مسئولين بالفيفا وتم الأخذ بما جاء في مذكرة الزمالك، وتأكيد هذا من خلال القرار بتمثيلي للنادي في تلك القضية.
وتولى مساعدتي في تلك القضية أحمد إبراهيم من إدارة الكرة».

المصرى اليوم

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