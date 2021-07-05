النواب الليبي يرجئ جلسة خامسة لإقرار ميزانية 2021

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يستكمل مجلس النواب الليبي ،غدا الثلاثاء، مناقشات ميزانية حكومة الوحدة الوطنية للعام 2021 والتي بدأها اليوم .

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري تأجيل الجلسة نظرًا لوجود ارتباطات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وصباح اليوم بدأ مجلس النواب جلسة استكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة بحضور الدبيبة، وعدد من الوزراء.

وشهدت الجلسة انتقادات من النواب للإنفاق في البابين الثاني والثالث، واستعرض الدبيبة أبرز المشكلات التي تعانيها البلاد منذ توليه منصبه، داعيًا الأعضاء إلى وضع معاناة المواطن أمام عيونهم.

وأشار الدبيبه إلى أنه سيزور الجنوب الليبي الأسبوع القادم،كما تحدث عن أزمة الوقود فيها مؤكدا أنها شهدت انفراجة حيث خصصت وزارة الداخلية طائرات لتأمين قوافل الوقود المتجهة للجنوب مشيرا إلى أن التهريب مشكلة تواجه ليبيا بأكملها ويمكن أن تتحسن مع الوقت.

وتعد جلسة هذا الأسبوع هي الخامسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.

ولا تزال أزمة إقرار الميزانية بخلاف أزمة توزيع المناصب السيادية تعقدان المشهد الليبي بسبب عدم التوافق بين مجلس النواب والحكومة والمجلس الأعلى للدولة على الملفين حتى الآن، وعلقت جلسات المجلس عدة مرات.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد اعتذرت الأسبوع الماضي عن عدم حضور جلسة مجلس النواب، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

وفي مشهد معقد سياسيا وأمنيا يلجأ البرلمان لتعليق جلساته دون رفعها إذ يتطلب عقد جلسة جديدة دعوة هيئة رئاسة المجلس،كما يستلزم بدء الجلسة تحقيق النصاب القانوني وهو أمر يتعذر في بعض الأحيان.

وكان مجلس النواب قد ناقش الإثنين الماضي في جلسته خطاب لجنة 5+5 العسكرية بضرورة تسمية وزير الدفاع قبل اعتماد ميزانية للوزارة.