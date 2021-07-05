الفاتيكان : البابا فرنسيس فى حالة جيدة وسيبقى فى المستشفى أسبوعًا

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قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إن البابا فرنسيس في حالة صحية جيدة وسيبقى في المستشفى لمدة 7 أيام، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الأمعاء.

وأضاف بروني - وفقًا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية يوم الاثنين "قداسة البابا فرنسيس في حالة عامة جيدة وهو يقظ ويتنفس بشكل طبيعي".

وأوضح أن العملية الجراحية التي خضع لها مساء أمس الأحد بمستشفى بوليكلينيكو جيميلي في روما، تضمنت استئصال نصفي للقولون من الجانب الأيسر واستمرت حوالي 3 ساعات، مضيفًا أنه من المتوقع أن يبقى في المستشفى لمدة 7 أيام، ما لم تحدث له مضاعفات.

من جهتها.. أوضحت الحكومة الإيطالية - في بيان - أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أعرب عن أطيب تمنياته بالشفاء السريع والعاجل للبابا عقب العملية الجراحية.

وكان الفاتيكان قد قال - في وقت متأخر من مساء أمس - إن البابا الأرجنتيني استجاب بشكل جيد للجراحة التي أجراها فريق مكون من 10 أطباء.