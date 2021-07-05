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الصحة: بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر، وتُعلن تسجيل (1247) حالة

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الصحة: بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر، وتُعلن تسجيل (1247) حالة الصحة: بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر، وتُعلن تسجيل (1247) حالة

الصحة: بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر، وتُعلن تسجيل (1247) حالة

أعلنت “الصحة” عن البدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة "هجري"، لافتةً أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي(1429) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11773) حالة منها (1350) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(494032) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (474368) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7891) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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