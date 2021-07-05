أخبار عاجلة

رئيس «الوقود النووى»: لن يتم الاكتفاء بإنشاء مشروع محطة الضبعة فقط -
محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور) -
مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر -
جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج -
جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك -
حياته كُلها شقاء ولا أحد يرعاه.. حكاية عم عيسى من أشهر مبيض فى عابدين لتأجير السلالم -
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية -
طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة -
«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري -
تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سبق" تكشف هوية التوأم السيامي بمكة.. سيدة برماوية وثلاث أذرع

Print
"سبق" تكشف هوية التوأم السيامي بمكة.. سيدة برماوية وثلاث أذرع "سبق" تكشف هوية التوأم السيامي بمكة.. سيدة برماوية وثلاث أذرع
فيما لا تزال الفحوصات مستمرة للاطمئنان على صحتهما

كشفت مصادر "سبق" هوية التوأم السيامي اللذين تم إدخالهما مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، وخضعا لإنقاذ حياتهما من توقُّف القلب، ولا تزال الفحوصات مستمرة للاطمئنان على صحتهما.

وتعود القصة إلى أن امرأة من الجنسية البرماوية وضعت توأمًا يتشاركان في منطقة الصدر والبطن، ولهما رأسان وساقان وثلاث أذرع، في مستشفى خاص بمكة، قبل أن يتم إحالتهما إلى مستشفى الولادة والأطفال بمكة.

وقد وصلا إلى المستشفى كحالة إنقاذ حياة. وتم قبول حالة التوأم على أنها "إنقاذ حياة" من توقُّف القلب، وما زالت الفحوصات مستمرة للاطمئنان على صحتهما.

يُشار إلى أن المملكة العربية تعد رائدة في مجال فصل التوائم السيامية من مختلف بلدان العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط