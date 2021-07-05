أخبار عاجلة

رئيس «الوقود النووى»: لن يتم الاكتفاء بإنشاء مشروع محطة الضبعة فقط -
محافظ الفيوم يُكّرم أسر شهداء الجيش والشرطة (صور) -
مساعد وزير الصحة للفيروسات الكبدية يزور مركز «تحيا مصر» بالأقصر -
جدة .. تخصص 7 مواقع لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج -
جدة.. اعتماد 1145 مسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك -
حياته كُلها شقاء ولا أحد يرعاه.. حكاية عم عيسى من أشهر مبيض فى عابدين لتأجير السلالم -
وكيل «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية -
طلب إحاطة بشأن الأجازات الإستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة -
«المحامين»: توافر استمارة الاشتراك بخدمة بوابة التشريعات بالنادي النهري -
تستقبل 20 ألف طفل سنويًا.. الخشت يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبوالريش الياباني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حقيقة طلب "الهلال" التعاقد مع "نور الدين امرابط" ..تعرف على أسرارها

Print
حقيقة طلب "الهلال" التعاقد مع "نور الدين امرابط" ..تعرف على أسرارها حقيقة طلب "الهلال" التعاقد مع "نور الدين امرابط" ..تعرف على أسرارها

حقيقة طلب

زعم الصحفي التركي أكرم كونر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تفاوض إدارة الهلال مع محترف النصر السابق نور الدين امرابط .

وقال الصحفي إنه بطلب من مدرب الهلال ، البرتغالي ليوناردو غارديم فإن إدارة الهلال قد دخلت في تفاوضات مع محترف النصر السابق نور الدين امرابط .

وانتهى تعاقد النصر مع اللاعب المغربي بنهاية الموسم المنصرم حيث رفضت إدارة النادي الحديث مع اللاعب لتجديد تعاقده .

المتابع للصحفي التركي في الآونة الأخيرة يعلم تماماً أنه اعتاد نشر أخبار عن تفاوضات الأندية مع عديد من اللاعبين .

وتكون معظم تلك الأخبار غير دقيقة مثلما تحدث عن انتقال لاعب محمود الونش للنصر قبل أن يعيد الكرّة مع لاعب الأهلي بدر بانون ومن قبل ذلك مفاوضات النصر والاتحاد مع حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"

غدًا الثلاثاء.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي البريطاني لمناقشة الشراكات و"السعودية الخضراء"

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق أحد مواطنيها قتل مصريا طعنا بسكين

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

انتخاب "التركي" رئيسًا لغرفة التجارة الدولية السعودية

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط

السعودية وعُمان تؤكدان على ضرورة الاستمرار في دعم استقرار أسواق النفط