خبيرة تغذية تكشف سبب زيادة الوزن بعد الزواج

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الكثير من الأزواج يزيد وزنهم بعد الزواج بشكل مباشر، نتيجة اختلاف النظام الغذائي أو مواعيد تناول الطعام، أو بعد الولادة بسبب ارتخاء عضلات البطن.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن خفض الوزن يكون من خلال تقليل الشهية، وزيادة معدل الحرق من خلال تناول التوت البري، وأوراق اللوتس والكريز.

وشدد على ضرورة ضبط نسبة السكر في الدم من خلال تناول عشب الفولينك، حتى لا يتناول مريض السمنة الحلويات والسكريات لضبط الحالة المزاجية.