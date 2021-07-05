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مدرب كايزر تشيفز السابق: حظوظ الأهلي أكبر في التتويج باللقب الأفريقي

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مدرب كايزر تشيفز السابق: حظوظ الأهلي أكبر في التتويج باللقب الأفريقي مدرب كايزر تشيفز السابق: حظوظ الأهلي أكبر في التتويج باللقب الأفريقي

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أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس المدير الفني السابق لفريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي أن الأهلي يظل الفريق المرشح دائماً للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا فهو الأعظم في القارة السمراء بفضل قاعدته الجماهيرية الكبيرة.

وقال سوليناس في تصريحات تلفزيونية : «مواجهة الأهلي ستكون صعبة على لاعبي كايزر تشيفز».. مضيفاً في الوقت ذاته: «تأهل بطل جنوب افريقيا لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخهم ستكون نقطة إيجابية في مصلحتهم».

كما أوضح أن فريق كايزر تشيفز سيواجه صعبة كبيرة في العودة بالنتيجة خلال النهائي الأفريقي حال تقدم الأهلي بالهدف الأول، إلا أنه شدد على أن النادي الجنوب افريقي لا يمكن الاستهانه به.. متوقعاً أن يكون الأهلي هو المسيطر على مجريات اللعب خلال اللقاء الختامي لـ«التشامبيونز ليج» الأفريقي.

وتابع: «بيتسو موسيماني من نوعية المدربين المميزين في دراسة الخصم بشكل جيد».. مؤكداً: «الأهلي محظوظ بالتعاقد مع موسيماني.. وبيتسو محظوظ بتدريب نادي القرن».

وألمح سوليناس إلى ان فريق كايزر تشيفز يمتلك حارس مرمى جيد لديه قوة بدنية كبيرة ومدافعه رائعين إلا أنه أوضح أن الأهلي يمتلك حارس مرمى متميز وهو محمد الشناوي وأفشة صانع الألعاب الخطير والمهاجم الرائع محمد شريف ولذلك فإن نتيجة المباراة النهائية تصب في مصلحة بطل .

المصرى اليوم

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