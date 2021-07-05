★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل وادي دجلة مع ضيفه مصر المقاصة بهدف لكلاً منهما في إطار مباريات الجولة الـ28 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتقدم رفاق المدرب محمد عبد الجليل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق اللاعب شيميلس بيكلي، فيما تمكن وادي دجلة من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 51 بأقدام اللاعب أحمد عاطف.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد مصر المقاصة إلى 37 نقطة في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الأخير بعدما جمع 23 نقطة من 27 مباراة لعبها.