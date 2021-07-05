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«الصحة»: تصدير لقاح كورونا المُصنَّع بمصر إلى دول أفريقيا

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«الصحة»: تصدير لقاح كورونا المُصنَّع بمصر إلى دول أفريقيا «الصحة»: تصدير لقاح كورونا المُصنَّع بمصر إلى دول أفريقيا

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كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إنتاج مليون جرعة من لقاح سينوفاك بمصر.

وقال مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «رئيس الوزراء شهد إنتاج أول مليون جرعة من لقاح سينوفاك في مصنع فاكسيرا»، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من إنتاج 2 مليون جرعة خلال أيام.

ولفت إلى أن حجم إنتاج الشيفت الواحد في مصنع فاكسيرا بالعجوزة يصل إلى 300 ألف جرعة، موضحا أن تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك.

وأكد المتحدث باسم الصحة، وجود إقبال على مراكز التطعيم، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع معهد هندي لنقل تكنولوجيا تصنيع أهم 8 لقاحات، من بينها اللقاح الكبدي، والتيتانوس.

ولفت إلى أنه من المقرر تصدير لقاح كورونا المصنع بمصر إلى عدد من الدول الأفريقية، موضحا أنه من المتوقع استلام مصر أنواع أخرى من لقاح كورونا قريبا بينها جونسون أند جونسون.

وأكد مجاهد أن الإرادة السياسية وراء نجاح التفاوض مع الشركات العالمية، لتوفير علاج الضمور العضلي، معلقا: «فرصة العلاج تكون أفضل حين اكتشافه قبل مرور 6 شهور، وهذا لا يعني وجود فرص للفئات الأخرى، لذلك شكلنا لجنة لبحث ملفات المرضى».

وتابع: «جاهزون لعلاج 10 حالات مصابة بالضمور العضلي»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة توفر خطا ساخنا «105» لتوفير البيانات عن الخدمات كافة.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الوراثية خلال شهر يوليو، موضحا أن المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضا وراثيا.

المصرى اليوم

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