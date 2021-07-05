«شيطان بشري» قطع خنصريه وجدع أنفه .. من فنان إلى مسخ مشوه (صور)

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ميشل فارو دو برادو، مواطن برازيلي يوصف بأنه «شيطان بشري» مع الوشومات التي تنتشر في جسده ووجه والأنياب التي تشبه أنياب الخنزير البري، وأحد الأصابع المفقودة في يده ذات الأظافر الطويلة المدببة المطلية بالمناكير.

أكد برادو أن مظهره الذي آل إليه كان نتيجة لتحمله الطويل للألم ولم يبعأ بما يحدث له في سبيل تطبيق ما يرغب من رسومات وتعديلات على جسده الذي حول ملامحه تحويلا جذريًا.

عمل «برادو»، البالغ من العمر 44 عامًا، من ساحل بايا جرانديه بالبرازيل، ظل يمارس عمله كفنان لدق الوشم على مدار ربع قرن، وهي المهنة التي ظل يعمل بها منذ أن كان في التاسعة عشرة.

، ظل يحول جسمه خلال هذه الفترة، حتى صار شكله الأصلى مجهولا، وفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية اليوم الاثنين، التي قالت إنه زرع نابين فضيين، لكن ذلك ليس أكثر التعديلات تطرفا في جسده.

وأشار التقرير إلى أنه قطع إصبع الخنصر من يديه، كما وضع قرنين في رأسه، ويقول متحمسا أنه ثالث شخص على الإطلاق يجدع أنفه.

وأكد التقرير أن هذه العملية القاسية ليس لها أسباب واضحة، فلا ينبغي الإقدام على مثل هذه التعديلات دون استشارة طبيب محترف.

ولفت إلى أن آخر الإضافات التي يتباهى بها، هي نابين منحيين التي تنبثق من جانبي فمه، تكلفتهما 5آلاف ريال برازيلي أو ما يعادل 790 جنيها استرلينيا، إلى جانب أربعة قرون على جانبي رأسه، حيث زرعهما تحت جلد جبهته.

وأكد التقرير أن جسده كله مغطى بالوشوم، والتي تشمل مقلتي عينيه، في حين ساعدته زوجته التي تخصصت في تعديلات الجسم، في تحقيق المظهر الذي يرغب فيه على مر السنين.

وقال برادو: «معظم وشومي حصلت عليها من فنانين ومحترفين دفعت لهم أجرًا، وأركز على العمل الأسود والوشوم الوحشية وهي التي تنقش على جزء كبير من الجسد» .

وعلى الرغم من أن بعض العمليات التي أجراها ميشيل تبدو مؤلمة على نحو لا يصدقه عقل، لكنه قال إنه لا يبالي ما دام يحصل على الجسد الذي يرغب فيه .

وأضاف: «في الحقيقة لدي مقاومة جيدة للألم، ولا أعتقد أن هناك أي شيء مؤلم، أعاني أكثر في فترة ما بعد العملية أكثر من الوقت التي تجرى فيه، والحقيقة أن هناك بعض التغييرات يستحيل إجراءها بدون مخدر، لكني لا أمانع في مواجهة الألم في سبيل ما أريد».