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جونسون: ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في بريطانيا اعتبارا من 19 يوليو

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جونسون: ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في بريطانيا اعتبارا من 19 يوليو جونسون: ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في بريطانيا اعتبارا من 19 يوليو

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين، أن ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة في البلاد اعتبارا من الـ19 من يوليو.

وقال بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي: "سنضع حدا للإلزامية القانونية لارتداء الكمامة".

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أيضا إنهاء الزامية التباعد الاجتماعي، وتابع قائلا: "سنبتعد عن القيود القانونية ونسمح للناس باتخاذ قراراتهم المستنيرة بشأن كيفية إدارة الفيروس".

وتثير الإجراءات التي أعلنها جونسون الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب متحور دلتا شديد العدوى.

ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة "المقلقة" في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

المصرى اليوم

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